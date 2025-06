Meloni riceve il presidente francese Macron in corso il bilaterale Parigi | L' Italia è un partner importante

In un momento di grande fermento politico europeo, Giorgia Meloni accoglie Emmanuel Macron a Palazzo Chigi per un bilaterale che segna un passo importante verso una cooperazione più forte tra Italia e Francia. In un contesto globale dove le alleanze sono fondamentali, questo incontro sottilinea l'importanza dell'Italia come partner strategico. Un dialogo che potrebbe tracciare nuove rotte per affrontare le sfide comuni del futuro.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

