Meloni-Macron | impegno per Europa forte

In un momento in cui l'Europa affronta sfide globali senza precedenti, l'incontro tra Meloni e Macron segna una svolta decisiva. Il loro impegno per un'Europa più forte e sovrana non è solo una dichiarazione: è un passo verso la competitività necessaria in un mondo in rapida evoluzione. La semplificazione normativa e gli investimenti strategici potrebbero essere la chiave per rilanciare il nostro continente. Rimanete sintonizzati per scoprire come si concretizzerà questo ambizioso progetto!

23.00 L'impegno comune per un'Europa più sovrana,più forte e più prospera.E'quanto espresso dal comunicato congiunto al termine dell'incontro tra la premier Meloni e il presidente francese Macron. Vertice che "ha evidenziato forti convergenze sull'agenda europea per competitività e prosperità ,da attuare sulla semplificazione normativa,sugli investimenti pubblici e privati,sull'energia e piena applicazione del principio di neutralità tecnologica e sulle condizioni necessarie a far concorrere le imprese europee ad armi pari". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

