A Palazzo Chigi, il vertice tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un momento cruciale per l'Europa. Tre ore di discussioni intense non solo riflettono la volontà di rafforzare le relazioni italo-francesi, ma si inseriscono in un contesto più ampio di cooperazione europea, fondamentale per affrontare sfide globali come la crisi energetica e la sicurezza. Un’intesa che potrebbe ridefinire equilibri politici e economici nel continente!

È cominciato con strette di mano e sorrisi il tanto atteso incontro fra il Presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni, i due leader, dopo le strette di mano e le foto di rito, hanno quindi tenuto un incontro bilaterale, protrattosi per ben tre ore, a seguito del quale si è svolta una cena di lavoro fra le due delegazioni. La Francia considera l’Italia « un partner fondamentale » con «un ruolo chiave nelle scelte europee», in particolare riguardo al conflitto in Ucraina. Questo il commento dell’Eliseo, come riportato dall’Afp, poco prima dell’inizio della visita di Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meloni-Macron, tre ore d’incontro a Palazzo Chigi

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

