Meloni-Macron tre ore di faccia a faccia | il bilaterale record che doveva salvare l’asse Roma-Parigi

In un clima di distensione, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati per un bilaterale che potrebbe segnare un nuovo inizio per le relazioni italo-francesi. Tre ore di colloqui, tra sorrisi e battute, a Palazzo Chigi, gettano le basi per una cooperazione più forte in un'Europa che cerca unità. Un punto interessante? La capacità di trasformare tensioni passate in opportunità per il futuro. La geopolitica europea è in movimento: seguiamo insieme questa evoluzione!

Sorrisi, due baci di saluto, le mani strette, qualche parola bisbigliata. La ‘pacificazione’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron inizia, a favore di fotografi e telecamere, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi. Nell’attesa, già sul tappeto rosso, Meloni rompe la tensione scherzando con fotografi e operatori di entrambi i Paesi: “È il parterre delle grandi occasioni, c’è molto interesse per questo bilaterale”, dice. Poi, alle 18.15, il presidente francese varca il portone del palazzo della Presidenza del Consiglio, e inizia l’atteso incontro, organizzato dopo settimane di alta tensione tra Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni-Macron, tre ore di faccia a faccia: il bilaterale record che doveva salvare l’asse Roma-Parigi

