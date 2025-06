Meloni-Macron terminato il bilaterale della pace a Palazzo Chigi | impegno comune per un' Europa più sovrana forte e prospera

Il bilaterale tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo decisivo verso un'Europa più forte e sovrana. In un momento storico di sfide globali, i leader si sono concentrati su temi cruciali per il futuro del continente. L'impegno comune per una strategia condivisa non è solo un'opportunità, ma un segnale potente: la cooperazione è la chiave per affrontare le incertezze del mondo moderno. Rimanete sintonizzati, il futuro dell'Europa si sta scrivendo ora!

Al centro di tre ore di colloquio i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni-Macron, terminato il «bilaterale della pace» a Palazzo Chigi: «impegno comune per un'Europa più sovrana, forte e prospera»

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Terminato il vertice Meloni-Macron:"Impegno per un'Europa più forte e sovrana"

Italia-Francia, concluso dopo circa 3 ore il bilaterale tra Meloni e Macron

Meloni-Macron, a Palazzo Chigi tre ore di bilaterale. La nota congiunta: “Impegno per Europa più forte e sovrana”

