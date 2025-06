Meloni-Macron oggi vertice del disgelo a Palazzo Chigi sul tavolo l' Ucraina Gaza i dazi e lo sblocco del Trattato del Quirinale

Oggi a Palazzo Chigi si svolge il tanto atteso "vertice del disgelo" tra Meloni e Macron, un incontro cruciale per risolvere tensioni recenti e rilanciare le relazioni tra Italia e Francia. Sul tavolo, questioni calde come l'Ucraina, Gaza, i dazi e il trattato del Quirinale. In un momento in cui l'unità europea è più che mai necessaria, questo vertice potrebbe segnare una svolta fondamentale per la cooperazione nel continente. Riusciranno a trovare l’int

Un vertice che dovrà avere il compito di ricomporre le relazioni tra i due dopo le ultime frizioni, culminate con la non partecipazione di Meloni al vertice dei cosiddetti "volenterosi" a Tirana Andrà in scena quest'oggi a Palazzo Chigi alle 18 il "vertice del disgelo" tra Meloni e Macron. Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni-Macron, oggi "vertice del disgelo" a Palazzo Chigi, sul tavolo l'Ucraina, Gaza, i dazi e lo sblocco del Trattato del Quirinale

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vertice del disgelo tra Meloni e Macron a Roma, premier aiutata da Polonia e conti pubblici

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Oggi Macron da Meloni per il vertice del disgelo

Lo riporta msn.com: Parigi, 3 giugno 2025 – Tirana, 16 maggio 2025: tra i capi di Stato e di governo europei riunitisi a margine dell’incontro della Comunità Politica Europea per una telefonata con il presidente degli St ...

Macron a Roma, vertice del disgelo con Meloni: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue

Scrive ilsole24ore.com: L’incontro oggi alle 18 a Palazzo Chigi tra la Premier e il Presidente francese si auspica che possa porre le basi per «un ulteriore rafforzamento delle relazioni» tra i due Paesi «legate da profondi ...