Meloni-Macron | oggi a Palazzo Chigi il vertice del disgelo

Oggi a Palazzo Chigi si scrive un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e Francia: il vertice del disgelo tra Meloni e Macron. Questo incontro segna un passo fondamentale per riavvicinare due nazioni chiave dell'Unione Europea, pronte a unire le forze su questioni cruciali come economia e migrazioni. Un momento storico che potrebbe rilanciare la cooperazione europea in un contesto internazionale sempre piĂą sfidante. Non perdere i dettagli di questo incontro!

Dopo settimane di gelo fra i leader di Italia e Francia, ecco il vertice per sanare le divergenze e riavvicinare due pilastri dell’Unione Europea, accomunati – secondo le parole della premier Giorgia Meloni – da «molti, moltissimi interessi in comune». L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 3 giugno, quando il presidente francese Emmanuel Macron verrĂ ricevuto a Palazzo Chigi alle 18:00 dalla Presidente del Consiglio dei ministri. Questo incontro, annunciato pochi giorni fa durante la visita di Meloni in Uzbekistan, arriva dopo un periodo di tensioni, culminate, secondo i resoconti, durante l’assenza italiana dall’incontro del cosiddetto “gruppo dei volenterosi”, organizzato due settimane fa a margine del vertice di Tirana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meloni-Macron: oggi a Palazzo Chigi il vertice del “disgelo”

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni sui social

E poi DVX #Meloni fa la vittima per il presunto odio subito. I suoi scagnozzi #fascisti l'odio lo praticano a tutti i livelli 365 giorni l'anno soprattutto sui social e su quella carta igienica stampata impregnata di mRDA... Leggi la discussione

L'ennesima truffa del Capobanda #fascista DVX #Meloni.Vota e fai vorare i:#Referendum2025 #Lavoro e #Cittadinanza Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Meloni-Macron: oggi a Palazzo Chigi il vertice del “disgelo”

Secondo panorama.it: Alle ore 18 il Presidente francese sarà ricevuto a Roma dalla premier Giorgia Meloni. Obiettivo ricucire i rapporti.

Italia-Francia, oggi faccia a faccia Meloni-Macron: "Costruire Europa più sovrana"

Da msn.com: Il bilaterale dopo settimane di incomprensioni culminate nella riunione del cosiddetto gruppo dei volenterosi Un faccia a faccia per ricucire lo strappo, superare le frizioni e rilanciare la collabora ...

Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: il faccia a faccia Meloni-Macron (martedì 3 giugno)

Come scrive iltempo.it: La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 3 giugno. Un bilaterale per appianare le asperità del confronto spesso ...