Dopo mesi di tensioni, l'incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna una svolta. Il bilaterale di tre ore a Palazzo Chigi ha affrontato temi cruciali per il futuro dell'Europa, come la competitività e la difesa. In un momento storico in cui la collaborazione transatlantica è più che mai necessaria, l'intesa tra Italia e Francia potrebbe rappresentare una chiave per risolvere le sfide legate all'immigrazione e non solo. Un passo verso un’Europa più unita!

Dopo tante incomprensioni si è tenuto il faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Il bilaterale, durato più di tre ore, e si è concluso dopo le 21 ed è stato seguito da una cena di lavoro. Sul tavolo competitività, difesa, rafforzamento dei legami transatlantici e contrasto all’immigrazione irregolare e anche il tema del reperimento delle risorse necessarie a finanziare le nuove priorità strategiche dell’Unione europea. Oltre ai dazi e la guerra in Ucraina. L’Italia è «un partner importante» con «un ruolo cruciale da svolgere nel processo decisionale europeo», in particolare nel conflitto ucraino, ha dichiarato l’Eliseo riferendosi all’incontro tra Macron e Meloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore

