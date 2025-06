Meloni-Macron incontro di 4 ore | Italia e Francia insieme per Europa più sovrana forte e prospera

Meloni e Macron, un incontro di 4 ore che segna una nuova era per Italia e Francia. Sotto il segno della cooperazione, i due leader si propongono di costruire un'Europa più forte e prospera. In un momento storico di sfide globali, la sinergia tra i due Paesi rappresenta un passo importante verso una sovranità comune. Un gesto simbolico che potrebbe ispirare altri alleati a trovare l’armonia nell’unione. Rimanete sintonizzati!

(Adnkronos) – Il tricolore francese che sventola accanto a quello italiano sulla balconata di Palazzo Chigi. Le note della Marsigliese che risuonano nel cortile della Presidenza del Consiglio, seguite dall'inno di Mameli. Sorrisi, strette di mano davanti a fotografi e telecamere, nel tentativo di scacciare i dissapori e scrivere un nuovo capitolo in una relazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni-Macron, incontro di 4 ore: “Italia e Francia insieme per Europa più sovrana, forte e prospera”

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

