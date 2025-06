Meloni-Macron incontro di 3 ore | Italia e Francia insieme per Europa più sovrana forte e prospera

L'incontro di tre ore tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna un passo fondamentale verso un'Europa più unita e forte. Con temi cruciali come il sostegno all'Ucraina e la sicurezza economica, Italia e Francia si propongono come pilastri di stabilità nel contesto globale attuale. In un periodo in cui le tensioni internazionali sono sempre più presenti, la collaborazione tra queste due nazioni potrebbe essere la chiave per una risposta europea coesa e strategica.

(Adnkronos) – Le sfide per l'Europa, il sostegno all'Ucraina, la sicurezza commerciale ed economica. Sono i temi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno affrontato a Palazzo Chigi, nell'incontro di 3 ore a cui ha fatto seguito la cena di lavoro. "L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni su X

Meloni-Macron: colloquio fiume per il nuovo asse Roma-Parigi #3giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/03/news/bilaterale-italia-francia-giorgia-meloni-emmanuel-macron-asse-roma-parigi-42850715/… Tweet live su X

Meloni e Macron, l'incontro del disgelo a Palazzo Chigi. Sorrisi e baci tra i due. Oltre due ore a colloquio tra dazi e Kiev #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/06/03/meloni-e-macron-lincontro-del-disgelo-a-palazzo-chigi-_695fe1dd-ed35-4fdc-9333-bc Tweet live su X

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi, via al bilaterale. Scambio di baci e sorrisi tra i due. Al termine della riunione, una cena di lavoro nella sede del governo #ANSA Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Meloni-Macron, incontro di 3 ore: "Italia e Francia insieme per Europa più sovrana, forte e prospera"

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - Le sfide per l'Europa, il sostegno all'Ucraina, la sicurezza commerciale ed economica. Sono i temi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron ...

Incontro fiume Meloni-Macron, dialogo (faticosamente) riparte

Si legge su askanews.it: Roma, 3 giu. (askanews) – Sorrisi, due baci di saluto, le mani strette, qualche parola bisbigliata. La ‘pacificazione’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron inizia, a favore di fotografi e telecamere, ...

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di 3 ore

Da msn.com: (Adnkronos) - Tre ore di incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Il bilaterale, preceduto da strette di mano e sorrisi, si è concluso d ...