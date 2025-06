Meloni-Macron il vertice del disgelo | Sostegno incrollabile a Kiev forti convergenze dall' auto all' energia

Il vertice tra Meloni e Macron segna un momento di svolta nelle relazioni italiane e francesi, allineandosi con le crescenti necessità di un'Europa unita e forte. Con un sostegno incrollabile a Kiev e convergenze strategiche nell'auto e nell'energia, i due leader tracciano un sentiero verso una sovranità europea condivisa. In un contesto globale incerto, questa alleanza potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del nostro continente. Un passo audace verso un'Europa coesa!

«L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un'Europa più sovrana, più.

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l'intesa franco-italiana. Italia e Francia si incontrano a Roma in un momento complesso per le loro relazioni bilaterali. Mentre l'Europa riconosce la necessità di muoversi ver…

Tre ore di colloquio a Palazzo Chigi dopo le ultime frizioni. Messaggio distensivo dall'Eliseo: «Roma partner importante per le decisioni europee». La premier incontra anche l'omologo slovacco Fico ...

Alle ore 18 il Presidente francese sarà ricevuto a Roma dalla premier Giorgia Meloni. Obiettivo ricucire i rapporti.

La notizia sta già nell'incontro in sé. E nella foto che vedrà assieme Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, dopo mesi, di frizioni che hanno avuto il loro apice a Tirana, con l'altro oramai famigerato ...