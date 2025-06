Meloni-Macron il vertice concluso dopo tre ore | sul tavolo il dossier ucraina e i Volenterosi

Il vertice tra Meloni e Macron si è concluso dopo tre ore di dialogo intenso, un incontro cruciale per affrontare il delicato dossier ucraino. La necessità di una strategia unitaria tra Italia e Francia si fa sempre più pressante in un contesto geopolitico incerto. Meloni punta a evitare fratture nel fronte europeo, sottolineando l'importanza della coesione: un tema che risuona forte nel dibattito politico attuale. Riusciranno a trovare un accordo?

La visita di Emmanuel Macron è stata definita "necessaria" dall'Eliseo per permettere ai due leader di approfondire e trattare su alcune materie urgenti, su cui Francia e Italia non sono del tutto allineate. Innanzitutto, come confermano fonti del governo italiano, Meloni chiederà a Macron di evitare nuovi strappi, come quelli che hanno fatto seguito al vertice di Tirana.

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

