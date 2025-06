Meloni-Macron | colloquio fiume per un nuovo asse Roma-Parigi

Roma e Parigi sembrano dare vita a un nuovo asse, con Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron che si confrontano su temi caldi come l'Ucraina e i dazi. In un contesto europeo sempre più complesso, questo colloquio segna un passo significativo verso una cooperazione più forte. L'incontro, avvolto da sorrisi e una calorosa accoglienza, potrebbe rappresentare una svolta strategica per le due nazioni. Chi sa, magari l'asse romano-parigino riscriverà le regole del gioco in Europa!

Tutti sussurrano all'orecchio di Donald Trump: Emmanuel Macron sull'Ucraina, Giorgia Meloni sui dazi. Tra i leader di Francia e Italia, spesso in rivalità , il dialogo è complicato ma a Palazzo Chigi si tenta la riappacificazione con un faccia a faccia fiume. Il presidente francese viene accolto dalla premier. Un bacio e grandi sorrisi, poi il colloquio. L'Italia e "un partner importante" con "un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee", in particolare nel conflitto ucraino, spiega la Presidenza francese alla stampa. Questo incontro dovrebbe consentire di verificare che "siamo davvero in grado di andare avanti insieme sulle questioni essenziali", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni-Macron: colloquio fiume per un nuovo asse Roma-Parigi

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

