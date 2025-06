Meloni-Macron a Palazzo Chigi tre ore di incontro bilaterale tra i leader di Italia e Francia

Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si sono incontrati a Palazzo Chigi per un vertice di tre ore, segnando un momento cruciale nella diplomazia europea. Questo incontro non è solo un gesto simbolico: rappresenta l'importanza della collaborazione tra Italia e Francia nel contesto delle recenti sfide globali. Meloni, con il suo humor, ha sottolineato l’attenzione su questo bilaterale. Sarà interessante vedere come queste discussioni influenzeranno le politiche future dell'Unione Europea.

Tre ore di vertice, anticipate da qualche scatto concesso ai fotografi arrivati a Palazzo Chigi. Un folto schieramento di obiettivi che induce Giorgia Meloni a scherzare proprio poco prima dell’ingresso nella sede del governo di Emmanuel Macron. “Un parterre da grandi occasioni, c’è molto interesse per questo bilaterale”, la battuta della premier, che non può fare a mano di sottolineare l’attesa generata dall’incontro del ‘ disgelo ‘ col presidente della Repubblica francese, pianificato per rilanciare il dialogo tra le parti su nuove basi. D’altronde le frizioni sull’asse Roma-Parigi (dal dossier Ucraina a quello sui dazi) non sono mancate negli ultimi tempi, e il faccia a faccia – come rimarcato alla viglia da fonti italiane – è stato organizzato anche per “porre le basi per un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi” e per discutere di collaborazioni finalizzate a far crescere “ancora di più il rapporto bilaterale e l’integrazione tra le due economie”, con un focus particolare su ricerca e tecnologie di avanguardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni-Macron, a Palazzo Chigi tre ore di incontro bilaterale tra i leader di Italia e Francia

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni sui social

**[Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l’intesa franco-italiana. Parla Nelli Feroci (Iai)]( e Francia si incontrano a Roma in un momento complesso per le loro relazioni bilaterali. Mentre l’Europa riconosce la necessità di muoversi ver… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Meloni ha ricevuto il presidente francese Macron a Palazzo Chigi: prove di convergenza su Ucraina e conti Ue; Italia-Francia, il 3 giugno Giorgia Meloni riceve Emmanuel Macron; Meloni-Macron, oggi faccia a faccia a Palazzo Chigi: i dossier sul tavolo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi. L'Eliseo: "Roma è un partner importante"

Si legge su msn.com: AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il Presidente francese, Emmanuel Macron, per un incontro bilaterale e, a seguire, una cena di lavoro. L'Italia è "un partn ...

Meloni accoglie Macron a Palazzo Chigi: scambio di baci e larghi sorrisi

Lo riporta msn.com: (LaPresse) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ...

Meloni riceve il presidente francese Macron a Palazzo Chigi, bilaterale di tre ore. Parigi: «L'Italia è un partner importante»

Scrive msn.com: Nell'attesa, davanti al tappeto rosso di Palazzo Chigi, è un continuo flash di fotografi. «E' il parterre delle grandi occasioni, c'è molto interesse per ...