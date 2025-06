Meloni il disperato in cerca di visibilità e il degrado degli intellettuali di destra e sinistra

Meloni, in cerca di visibilità, si scontra con il degrado intellettuale di destra e sinistra. La strana scena della panna e dei pomodori attaccati al suo cancello è solo il sintomo di un'epoca in cui la provocazione ha preso il posto del dialogo. In un momento storico dove l’informazione è spesso spettacolarizzata, riflettere sull’educazione civica diventa fondamentale. Un gesto così banale può rivelare tanto sul nostro disincanto collettivo.

«Ho trovato della panna e dei pomodori attaccati al cancello di casa», dice al Corriere del Mezzogiorno il povero disperato di cui in questo articolo non verrà fatto il nome perché sono l’ultima adulta: l’ultima che ha capito che chi lancia la pappa dal seggiolone vuole attenzione, ed è diseducativo dargliela. Non so bene che minaccia minacciosa costituiscano la panna e i pomodori (lesa ricetta di amatriciana?), ma più avanti nell’intervista il tizio dice che è sua intenzione denunciare; così come parlano di denuncia tutti, sui social, rispetto a quello che ha fatto lui, e direi che è chiaro perché la giustizia italiana sia un troiaio: i tribunali sono intasati dai reati immaginari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni, il disperato in cerca di visibilità, e il degrado degli intellettuali di destra e sinistra

