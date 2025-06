Meloni | Fondamentale che i giovani conoscano sistema previdenziale Grazie all’Inps per iniziative nelle scuole Fava | Nostra priorità

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza di educare i giovani sul sistema previdenziale con il progetto "Inps per i Giovani". In un'epoca in cui le scelte finanziarie possono determinare il futuro, conoscere come funziona la previdenza diventa cruciale. Questa iniziativa non solo fornisce strumenti utili, ma rappresenta un passo verso una generazione più consapevole e preparata. È il momento di investire nel nostro domani!

"È fondamentale che i giovani conoscano i principi del sistema previdenziale e comprendano come questi possano influire sul loro futuro, avendo in questo modo gli strumenti per fare scelte ragionate e consapevoli": così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta con un messaggio alla presentazione del progetto "Inps per i Giovani". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Meloni: Mare pezzo fondamentale nostra identità e del sistema economico e produttivo - L'organizzazione dell'America's Cup a Napoli rappresenta un'opportunità unica per rilanciare l'area di Bagnoli, promuovendo un ambizioso piano di riqualificazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: Al lavoro per un modello di welfare al passo con i tempi; Inps, Meloni: Priorità comunicare con giovani generazioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni, bene 'Inps per i giovani', avvicinarli alla previdenza

Secondo msn.com: "Il governo continuerà a lavorare per costruire quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e si aspettano da tempo. (ANSA) ...

Inps, Meloni: "Priorità comunicare con giovani generazioni"

Scrive msn.com: Il premier in un messaggio inviato ad una iniziativa dell'Inps per i giovani. "Presidente Fava, carissimi, con molto piacere, desidero inviare il mio saluto e quello del Governo all'evento pubblico di ...

Pensioni, Meloni all’Inps: “Sfida per comunicare con le nuove generazioni”

msn.com scrive: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invia un messaggio inviato al presidente dell’Inps Gabriele Fava, parlando anche di pensioni, in occasione della ...