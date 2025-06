Meloni e Macron | sorrisi baci e colloqui a Palazzo Chigi Fra dazi e Kiev

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati a Palazzo Chigi, dando vita a un bilaterale carico di simboli e opportunità. Tra sorrisi e strette di mano, i due leader affrontano temi cruciali come i dazi e la situazione in Ucraina. Un incontro che non è solo protocollo, ma segna una nuova fase nella cooperazione europea. In un'epoca di sfide globali, l'unità tra Italia e Francia potrebbe essere la chiave per il futuro del continente.

ROMA – "E' il parterre delle grandi occasioni, c'è molto interesse per questo bilaterale" scherza Giorgia Meloni rivolta al "plotone" di fotografi poco prima di accogliere a Palazzo Chigi Emmanuel Macron. Con grandi sorrisi, le mani strette a lungo, baci sulle guance e qualche parola sussurrata all'orecchio. A dividerli ci sono le garanzie di sicurezza.

