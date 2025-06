Meloni e Macron l' incontro del disgelo a Palazzo Chigi Oltre 2 ore a colloquio tra dazi e Ucraina

A Palazzo Chigi è andato in scena il "disgelo" tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, con oltre due ore di colloqui su temi caldi come dazi e Ucraina. Un incontro che segna un passo verso una nuova era di collaborazione tra Italia e Francia. I sorrisi e i gesti affettuosi raccontano di un clima disteso, ma il vero focus resta: come queste relazioni influenzeranno il futuro dell'Unione Europea? Gli sviluppi potrebbero riscrivere le dinamiche politiche europee.

Nell’attesa, davanti al tappeto rosso di Palazzo Chigi, è un continuo flash di fotografi. «E' il parterre delle grandi occasioni, c'è molto interesse per questo bilaterale» scherza Giorgia Meloni rivolta al «plotone» di fotografi poco prima di accogliere a Palazzo Chigi Emmanuel Macron. Con grandi sorrisi, le mani strette a lungo, baci sulle guance e qualche parola sussurrata all’orecchio.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni e Macron, l'incontro del disgelo a Palazzo Chigi. Oltre 2 ore a colloquio tra dazi e Ucraina

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Il vertice Meloni-Macron può rilanciare l'intesa franco-italiana. Parla Nelli Feroci (Iai) e Francia si incontrano a Roma in un momento complesso per le loro relazioni bilaterali. Mentre l'Europa riconosce la necessità di muoversi ver…

