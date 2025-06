Meloni e Macron l' incontro del disgelo a Palazzo Chigi Forti convergenze | dall' auto all' energia

Un incontro che segna una svolta: Meloni e Macron si ritrovano a Palazzo Chigi per un “disgelo” storico. Le convergenze su auto ed energia non sono solo segnali di collaborazione, ma testimoni di un’Europa che cerca di rilanciarsi. In un momento in cui la geopolitica è in ebollizione, le due potenze europee vogliono dimostrare che uniti si può costruire un futuro più forte e sicuro per tutti. È tempo di ripensare il nostro ruolo nel mondo!

«L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un'Europa più sovrana, più forte e più prospera, soprattutto orientata alla pace e capace di difendere i propri interessi e di proteggere i propri cittadini». E' quanto si legge nel comunicato congiunto diramato al termine dell'incontro tra la premier.

