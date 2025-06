Meloni e il referendum

Giorgia Meloni ha acceso il dibattito con una dichiarazione che fa rumore. "Vado a votare, non ritiro la scheda", ha detto, lasciando intendere un'opzione che potrebbe influenzare i referendum dell'8 e 9 giugno. In un momento di crescente disaffezione verso la politica, le sue parole risuonano come un invito alla partecipazione attiva. La domanda è: quanto il suo approccio inciderà sulla mobilitazione degli elettori? Un tema cruciale per il futuro della democraz

"Vado a votare, non ritiro la scheda: è una delle opzioni". Bastano poche parole a Giorgia Meloni per scatenare la polemica sui referendum dell’8 e 9 giugno. I cronisti la intercettano tra l’Altare della Patria e via dei Fori Imperiali, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Quello della premier è un modo giuridicamente elegante per dire che si asterrà , anche se formalmente si presenterà alle urne come la sua carica le impone. "PRENDE IN GIRO GLI ITALIANI" "Meloni prende in giro gli italiani", attacca Elly Schlein. "Anziché dire se è favorevole o contraria ai cinque quesiti su lavoro e cittadinanza, conferma che vuole affossarli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni e il referendum

