Meloni allineata con Fico sul nucleare | Italia favorevole a costruzione reattori di quarta generazione

In un clima di crescente attenzione verso la sostenibilità energetica, Giorgia Meloni e Robert Fico segnano un punto di svolta: l'Italia si allinea a favore della costruzione di reattori nucleari di quarta generazione. Questo approccio innovativo non solo promette energia pulita e sicura, ma rappresenta anche una risposta strategica alle sfide climatiche in corso. Un passo audace che potrebbe ridefinire il futuro energetico europeo!

A poche ore dal tanto atteso incontro tra Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, il premier slovacco Robert Fico si è recato a Palazzo Chigi per uno scambio di vedute sulle principali priorità dell'agenda dell'Unione europea. Un incontro positivo, che ha permesso ai due leader di riconfermare gli ottimi rapporti tra Italia e .

