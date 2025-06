Mef | a maggio fabbisogno di 114 miliardi in calo su anno

Il mese di maggio 2025 segna un passo avanti per le finanze pubbliche italiane: il fabbisogno di 11,4 miliardi è in calo rispetto ai 12,9 miliardi dell'anno scorso. Questa riduzione non è solo una buona notizia per il bilancio nazionale, ma riflette anche un contesto economico in recupero, dove la gestione oculata delle risorse sta diventando sempre più cruciale. La stabilità economica è in cima all'agenda e questo è solo l'inizio!

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Nel mese di maggio 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 11.400 milioni, a fronte di un maggio 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 12.909 milioni. Lo riferisce il ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota.

