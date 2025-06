Medioriente spari su sito aiuti a Gaza | Israele apre indagine

Un drammatico episodio scuote la Striscia di Gaza, dove 27 palestinesi hanno perso la vita durante una distribuzione di aiuti. L'indagine aperta dall'esercito israeliano solleva interrogativi su un contesto più ampio: la crescente tensione nella regione e il destino di chi vive in condizioni disperate. Questo avvenimento ci ricorda l'urgenza di un dialogo pacifico e della necessità di proteggere i più vulnerabili in tempi di conflitto.

L'esercito israeliano ha aperto un'indagine sulla morte di 27 palestinesi a seguito di colpi d'arma da fuoco vicino a un centro di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza. I soldati israeliani "hanno sparato colpi di avvertimento contro i sospetti che si stavano avvicinando in modo da mettere a repentaglio la loro incolumità ", ha dichiarato il Generale di Brigata Effie Defrin, portavoce dell'esercito israeliano.    "L'incidente e' sotto inchiesta e faremo piena luce" su quanto accaduto, ha aggiunto, assicurando che l'esercito "non sta bloccando l'accesso dei cittadini di Gaza ai punti di distribuzione degli aiuti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medioriente, spari su sito aiuti a Gaza: Israele apre indagine

Leggi anche Medioriente: Idf si scusa per spari d’avvertimento a diplomatici a Jenin - L’esercito israeliano (IDF) si è scusato per aver sparato colpi di avvertimento a Jenin durante una visita di diplomatici stranieri, precisando che il gruppo non aveva rispettato il percorso concordato.

