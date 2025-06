Medioriente | Onu attacchi contro civili in attesa aiuti sono crimini guerra

In un contesto di crisi che perdura da anni, l'ONU denuncia con fermezza gli attacchi mortali ai civili a Gaza. Mentre le persone lottano per accedere a scarse risorse alimentari, la situazione si aggrava, trasformando la ricerca di aiuto in un vero e proprio atto di coraggio. È il momento di riflettere su quanto sia fragile la pace nella regione e su come ogni azione possa segnare un destino. La comunità internazionale non può restare in silenzio.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Gli attacchi mortali contro civili sconvolti che cercano di accedere alle misere quantità di aiuti alimentari a Gaza sono inaccettabili. Per il terzo giorno consecutivo, diverse persone sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla ‘Gaza Humanitarian Foundation'” e “gli attacchi contro i civili costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra”. Lo afferma l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, dopo che stamattina l’esercito israeliano ha aperto il fuoco su alcune persone si stavano dirigendo verso un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Onu, attacchi contro civili in attesa aiuti sono crimini guerra

Leggi anche Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza - Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

