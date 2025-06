Medioriente | media Spagna cancella acquisto armi a tecnologia israeliana

In un contesto di crescente attenzione verso le spese militari etiche, la Spagna ha deciso di interrompere l'acquisto di armi israeliane per un valore di 287,5 milioni di euro. Questa scelta non solo riflette una risposta a pressioni internazionali, ma segna anche un cambiamento nel dibattito europeo sulla difesa e i diritti umani. Cosa significa questo per il futuro delle relazioni internazionali? Un segnale forte per una nuova direzione.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Il ministero della Difesa spagnolo ha deciso di annullare l'acquisto di 168 postazioni di tiro e 1.680 missili anticarro Spike LR2 a tecnologia israeliana per un valore di 287,5 milioni di euro, che sarebbero stati fabbricati in Spagna su licenza della società israeliana Rafael. Lo riportano Radio Cadena Ser ed El Pais, citando fonti governative. Il dipartimento guidato dalla ministra Margarita Robles, inoltre, ha deciso che il programma del lanciarazzi multiplo SILAM proseguirà, ma il nuovo lanciarazzi sarà fabbricato senza la tecnologia dell'azienda israeliana Elbit.

