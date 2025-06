Medioriente | media 24 morti per spari Israele su persone in attesa aiuti

La situazione nel Medio Oriente continua a destare preoccupazione, con il tragico bilancio di 24 vite perse in un attacco che ha colpito chi aspettava aiuti umanitari. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la crisi umanitaria si aggrava giorno dopo giorno. È un dramma che richiede attenzione e consapevolezza globale: come possiamo restare indifferenti di fronte a tali sofferenze? La solidarietà non è mai stata così necessaria.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri risultano feriti per spari esplosi da Israele su persone che erano in attesa di aiuti nella zona al-Alam di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nei pressi di un centro di distribuzione gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Lo riporta Al-Jazeera, citando il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui uno dei feriti è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, 24 morti per spari Israele su persone in attesa aiuti

