Medioriente | Gaza 27 i morti per spari Israele su persone in attesa di aiuti

In un drammatico aggiornamento dalla Striscia di Gaza, 27 persone sono state uccise mentre cercavano aiuto in un contesto di crisi umanitaria amplificata. Gli scontri in Medio Oriente non sono solo una questione locale, ma un riflesso delle tensioni globali su diritti umani e solidarietà. Questo tragico evento sottolinea l'urgenza di una risposta internazionale: l'umanità non può rimanere in silenzio di fronte a tali atrocità.

Rafah, 3 giu. (LaPresseAP) – Sono almeno 27 le persone uccise stamattina dagli spari esplosi da Israele su alcune persone che si stavano dirigendo verso un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce Zaher al-Waheidi, capo del dipartimento dei registri del ministero della Sanità di Gaza. La notizia è confermata dal portavoce del Comitato internazionale della Croce rossa, Hisham Mhanna, che riferisce che l'ospedale da campo di Rafah ha accolto 184 feriti, di cui 19 sono stati dichiarati morti all'arrivo e altri 8 sono deceduti in seguito alle ferite riportate.

