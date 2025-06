Mediobanca si prepara a uscire da Generali obiettivo creare leader italiano nel wealth management grazie all’offerta su Banca Generali

Mediobanca si appresta a compiere un passo decisivo, uscendo da Generali per dar vita a un nuovo gigante nel wealth management italiano. Con un patrimonio gestito di 210 miliardi di euro e un team di oltre 3.700 esperti, il progetto non solo risponde alla crescente domanda di servizi finanziari personalizzati, ma si colloca anche nel trend globale di consolidamento del settore. Un'opportunità imperdibile per chi cerca professionalità e innovazione nella gestione del risparmio!

l progetto mira a dar vita a un nuovo polo leader in Italia nella gestione del risparmio di fascia alta; il nuovo gruppo avrà circa €210 miliardi di masse gestite, €4,4 miliardi di ricavi, una rete di oltre 3.700 professionisti e un modello di servizio rivolto a una clientela dinamica

