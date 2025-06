Mediobanca e Banca Generali al via leader italiano del Wealth Management per un nuovo ciclo di crescita

Mediobanca e Banca Generali si alleano per creare un colosso del wealth management italiano, pronto a guidare un nuovo ciclo di crescita. Con 210 miliardi in gestione e 4,4 miliardi di ricavi, questa fusione segna un passo fondamentale nell'evoluzione del settore finanziario. Un punto chiave? L’attenzione dedicata ai clienti più dinamici, come HNWI e famiglie imprenditoriali, riflette la crescente importanza della consulenza personalizzata nel panorama economico attuale.

Il nuovo gruppo conterĂ su 210 mld di masse in gestione, €4,4 mld di ricavi, una rete composta da oltre 3.700 professionisti e un modello di servizio orientato alla clientela piĂą dinamica come gli HNWI e le famiglie imprenditoriali

