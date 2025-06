Medico ferito alle spalle con una spranga trovato riverso nel parcheggio in ospedale a Francavilla

Un medico aggredito nel parcheggio dell'ospedale: un episodio che segna un triste capitolo nell'emergenza sicurezza per gli operatori sanitari. Questa violenza mette in luce il crescente clima di tensione che avvolge le strutture sanitarie, già sotto pressione per la pandemia e la carenza di personale. La comunità è scossa, ma è fondamentale riflettere su come proteggere chi si prende cura di noi. Una situazione insostenibile che richiede risposte immediate!

Per il professionista, che aveva appena terminato il turno al pronto soccorso e stava salendo in auto, 30 giorni di prognosi: indagano i carabinieri della città in provincia di Brindisi. A dare l’allarme una donna che lo ha visto privo di sensi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medico ferito alle spalle con una spranga, trovato riverso nel parcheggio in ospedale a Francavilla

