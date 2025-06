Medico colpito alla nuca da una spranga dopo il turno di lavoro | Mi sono risvegliato sull’asfalto

Un episodio inquietante che riporta l'attenzione sulla crescente violenza nel settore sanitario. Raffaele Quarta, medico di 43 anni, è stato aggredito nel parcheggio del pronto soccorso di Francavilla Fontana, risvegliandosi sull'asfalto dopo un colpo alla nuca. Questo attacco evidenzia non solo il rischio quotidiano cui sono esposti i professionisti della salute, ma anche la necessità di una maggiore protezione per chi si dedica al benessere degli altri. La sicurezza deve tornare al centro del dibatt

Raffaele Quarta, medico di 43 anni, è stato colpito da una spranga di ferro nel parcheggio del pronto soccorso di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Trasportato all'interno dell'ospedale, il medico è rimasto sotto osservazione per tutta la notte ed è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

