Media Yermak vola in Usa dopo incontro di Istanbul

Andriy Yermak, il braccio destro di Zelensky, è pronto a volare negli USA dopo un incontro cruciale a Istanbul. Questa visita segna un passo significativo nel delicato scacchiere geopolitico attuale, dove il dialogo e la diplomazia si intrecciano.

Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, si recherà a breve negli Stati Uniti, ha dichiarato al Kyiv Independent una fonte vicina all'ufficio presidenziale. La visita segue il secondo round di colloqui di pace russo-ucraini a Istanbul ieri. Il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a imporre ulteriori sanzioni alla Russia se i colloqui di pace dovessero arenarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, Yermak vola in Usa dopo incontro di Istanbul

