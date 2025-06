Media ' 45 morti nei raid israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore'

Tragedia in corso: negli ultimi raid israeliani a Gaza, il bilancio ha raggiunto almeno 45 morti. Tra le vittime, sei bambini che sognavano un futuro diverso. Questo dramma si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica, dove i conflitti dimenticati tornano a far parlare di sé. Un dato che colpisce è l'impatto sui più giovani, costretti a crescere in una realtà segnata dalla violenza. È tempo di riflessione e azione.

È salito ad almeno 45 morti il bilancio delle persone uccise nelle ultime 24 ore negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. La maggior parte delle vittime si è verificata nel nord di Gaza, tra cui sei bambini, morti dopo che una casa è stata bombardata a Jabalya. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, '45 morti nei raid israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore'

Leggi anche Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - Un tragico aggiornamento giunge dalla Striscia di Gaza, dove i recenti raid israeliani hanno provocato almeno 60 morti, secondo fonti mediche locali.

Da corrieredellosport.it: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - È salito ad almeno 45 morti il bilancio delle persone uccise nelle ultime 24 ore negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera.

Come scrive lastampa.it: Nelle ultime ventiquattr’ore almeno 45 persone sono state uccise nel corso degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera. La maggior parte delle vittime ...

Gaza, almeno 45 morti in raid israeliani sulle case nella notte. Accordo Emirati-Tel Aviv per l’invio di aiuti umanitari urgenti

Da ilfattoquotidiano.it: Da mesi tonnellate di cibo e generi di prima necessità destinati alla popolazione della Striscia sono bloccate in Egitto, mentre la popolazione di Gaza è alla fame ...