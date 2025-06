Mbappé gol assurdo in allenamento! Compagni increduli

Kylian Mbappé sorprende tutti con un gol incredibile in allenamento, lasciando i compagni a bocca aperta. Questo gesto non è solo un semplice colpo da maestro, ma un chiaro segnale della sua forma strepitosa in vista delle competizioni imminenti. In un'epoca in cui la pressione dei grandi eventi calcistici aumenta, Mbappé dimostra che il talento e la determinazione possono portare a risultati straordinari. Non perderti il suo prossimo colpo!

Kylian Mbappé strepitoso in allenamento. L'attaccante della Francia si presenta così in ritiro, con un gol da stropicciarsi gli occhi. (X@atriaFutbol10). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mbappé, gol assurdo in allenamento! Compagni increduli

Chi l’avrebbe mai detto che togliersi dalle palle Mbappe (fortissimissimo) avrebbe portato solo cose buone. Luis Enrique un grandissimo allenatore. Ha costruito una squadra senza senso, un centrocampo di una qualità assurda.. e poi Douè è la reincarnazion Tweet live su X

MBAPPÉ: ?????????????????????? & ???????????????????? È il 1º della storia a segnare una tripletta nella finale del Mondiale e in un Clásico, perdendole entrambe Segna il 39º gol stagionale: non succedeva da Zamorano nel '93 #Mbappe #LaLiga #DAZN Tweet live su X

JC (@ripjcx) Tweet live su X