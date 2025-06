Maxischermo e bus navette | per la finalissima play off Pescara-Ternana i Giovani democratici si appellano al Comune

Il 7 giugno Pescara si prepara a vivere un’emozione unica: la finalissima playoff contro la Ternana, un'occasione imperdibile per riportare il Delfino in Serie B dopo anni di attesa. I Giovani Democratici chiedono al Comune di allestire maxischermi e navette, perché questa partita rappresenta non solo un match, ma un sogno collettivo. La voglia di festa potrebbe colorare la città, trasformando ogni angolo in un palcoscenico di passione calcistica!

Una sola partita, quella del 7 giugno, per sapere se il sogno del ritorno in serie B si concretizzerà e se a Pescara scoppierà la festa. Un ritorno atteso dalla stagione 2020-2021 e cioè da quando il Delfino milita in serie C. Vista la rilevanza dell'appuntamento sportivo i Giovani Democratici.

Il match del 7 giugno sarà una sentenza senza appello per sapere se sarà serie B. Un appuntamento sportivo attesissimo e così arriva la richiesta: garantire a tutti la possibilità di godere di uno spa

