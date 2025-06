Maxi rissa fuori dalla discoteca | calci pugni e bastonate Due feriti

Notte da incubo al Biblò Club di Lonato del Garda, dove una maxi rissa ha scatenato il caos tra due gruppi di giovani. Calci, pugni e bastonate hanno portato a due feriti, lasciando nel segno un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. Un fenomeno preoccupante in crescita, che mette in luce la necessità di interventi mirati per garantire notti di divertimento senza violenza.

Notte di follia nel parcheggio della discoteca Biblò Club di Lonato del Garda. Secondo una prima ricostruzione - le indagini sono affidate ai carabinieri di Desenzano del Garda - due gruppi di giovani si sarebbero affrontati violentemente nel piazzale del locale. La rissa, particolarmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Maxi rissa fuori dalla discoteca: calci, pugni e bastonate. Due feriti

Leggi anche "Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori" - ha destato preoccupazione tra i visitatori. Moruzzi chiarisce la situazione, sottolineando che gli avvenimenti sono stati esagerati e che la sicurezza del luogo è sempre una priorità.

Segui queste discussioni sui social

It would seem that Loblaw might have charged a donation to President's Choice Children's Charity without consent, in particular at some Maxi stores.- -Il semblerait que Loblaw ait facturé un don sans consentement à la Fondation pour les en… Leggi la discussione

Lakers 2024-25 season player grades: Markieff Morris #Angeles #Basketball #Dallas #DallasMavericks #Kleber #LA #LALakers #Lakers #LALakers #Los #LosAngeles #LosAngelesLakers #LosAngeles #LosAngelesLakers #markieff #MarkieffMorris #maverick… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

San Benedetto, maxi rissa fuori dalla discoteca nel weekend: indagini in corso. Già quattro identificati

Scrive corriereadriatico.it: SAN BENEDETTO Nella notte tra sabato e domenica (22 e 23 giugno), alle prime ore dell’alba, gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto, hanno sedato una rissa tra una decina di giovani ...

San Benedetto, maxi rissa fuori dalla discoteca nel weekend: indagini in corso. Già quattro identificati

Come scrive msn.com: hanno sedato una rissa tra una decina di giovani scoppiata all’esterno di una nota discoteca della zona. Sul posto immediatamente la polizia e il 118 (uno dei protagonisti ha avuto bisogno delle ...

Maxi rissa, accoltellati due ragazzi fuori la discoteca: hanno 18 e 16 anni. Le urla e l'aggressione: cosa è successo

Lo riporta leggo.it: I due ragazzi sono stati raggiunti da colpi di arma da taglio e trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Due giovani accoltellati per una rissa scoppiata all'improvviso all'esterno di una ...