Maxi multa a Glovo e Delivery Hero Sanzione Antitrust Eu da 329 milioni

L’Unione Europea ha colpito duramente Glovo e Delivery Hero con una multa record di 329 milioni di euro. Questo avvertimento segna un cambio di rotta nelle politiche antitrust, riflettendo una crescente attenzione alla giustizia economica nel settore del food delivery. La notizia risuona in un contesto globale in cui le piattaforme digitali stanno affrontando un scrutinio sempre più intenso. Cosa significherà per il futuro della concorrenza nel mercato del takeaway?

Per la prima volta, la scure dell’ Antitrust europea si è abbattuta su due giganti del ‘takaway’, la tedesca Delivery Hero e la sua controllata spagnola Glovo, chiamate a pagare una maxi sanzione i 329 milioni di euro. Dal 2018 al 2022, le due società avevano creato un cartello per accordi accordi anticoncorrenziali sul lavoro e in particolare a intese per non ‘soffiarsi’ i dipendenti offrendo loro stipendi migliori. La multa per la sola Delivery Hero (12,8 miliardi di fatturato 2024), è di 223 milioni, mentre è di 106 milioni per Glovo (oltre 1 miliardo di ricavi 2024 in quello che definisce il ‘quick commerce’). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maxi multa a Glovo e Delivery Hero. Sanzione Antitrust Eu da 329 milioni

