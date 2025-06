Maxi-controlli sulle strade Sessanta veicoli fermati oltre cento persone identificate

...trend di sicurezza urbana che coinvolge sempre più comuni italiani. La polizia locale ha intensificato i controlli stradali, non solo per garantire la legalità, ma anche per rispondere a una crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. In un'epoca in cui il dialogo tra comunità e forze dell'ordine è fondamentale, queste operazioni rappresentano un passo importante verso strade più sicure e una convivenza serena.

Oltre 60 veicoli controllati e più di 100 persone identificate in due sere: è il bilancio dell’attività straordinaria di presidio messa in campo dalla polizia locale del Comando unico di Nerviano e Pogliano tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. I controlli, svolti lungo le principali arterie del territorio, si sono inseriti all’interno di un più ampio dispositivo di sicurezza avviato in occasione del Big Bang Music Fest 2025, evento che anche quest’anno sta richiamando una grande affluenza di pubblico. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, articolata su tre serate di musica dal vivo - venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno - è stato attivato un servizio coordinato che ha visto coinvolti i carabinieri della Stazione di Nerviano e il Comando unico della polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese, guidato dal comandante Stefano Palmeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi-controlli sulle strade. Sessanta veicoli fermati oltre cento persone identificate

Leggi anche Controlli lungo le strade, due denunce per guida in stato di ebbrezza - Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo le strade per garantire la sicurezza stradale.

Approfondimenti da altre fonti

Maxi-controlli sulle strade. Sessanta veicoli fermati oltre cento persone identificate; Colleferro, preso alla guida con la patente falsa. Maxi multa da 10mila euro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maxi-controlli sulle strade. Sessanta veicoli fermati oltre cento persone identificate

Scrive ilgiorno.it: Oltre 60 veicoli controllati e più di 100 persone identificate in due sere: è il bilancio dell’attività straordinaria di presidio messa in campo dalla polizia locale del Comando unico di Nerviano e Po ...

Maxi rissa a Castel del Piano: controlli dei carabinieri per le strade e nei bar. 100 persone identificate

Secondo ilgiunco.net: CASTEL DEL PIANO – In seguito alla maxi rissa che ha coinvolto alcuni ... un’ampia operazione di controllo nel paese amiatino. I controlli posti in essere dai carabinieri, con un massiccio ...

Meda e Seveso: maxi controlli sulle strade, ritirata una patente per droga

msn.com scrive: Leggi l'articolo Meda e Seveso: maxi controlli sulle strade, ritirata una patente per droga sul sito che l'ha pubblicato: MBNews.