Max Fanesi | La Sambenedettese pronta per la Serie C con una squadra competitiva

La Sambenedettese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Serie C, grazie a una squadra competitiva e ben strutturata. Max Fanesi, noto procuratore, ha ribadito l'importanza di mantenere lo zoccolo duro per costruire un futuro solido. In un calcio sempre più dominato dai grandi investimenti, la valorizzazione del talento locale potrebbe rivelarsi la chiave per tornare protagonisti. La passione dei tifosi è il motore di questo sogno!

"La strada che la società ha intrapreso per costruire la nuova squadra è quella giusta". Queste le parole di Max Fanesi (nella foto) che guarda al futuro del club. Il procuratore sportivo sambenedettese è stato, due anni fa, con Vittorio Massi l’artefice della costruzione del progetto che ha riportato la Samb in Serie C. "Confermare lo zoccolo duro della formazione che ha stravinto il campionato - aggiunge l’ex attaccante - è la decisione più logica che si possa prendere. Non dimentichiamoci che questa Samb ha stravinto il campionato. Dopo la terza giornata ha messo tra lei e le inseguitrici un divario importante e da novembre in poi non c’è stata più storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Max Fanesi: "La Sambenedettese pronta per la Serie C con una squadra competitiva"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Max Fanesi: "La Sambenedettese pronta per la Serie C con una squadra competitiva"

Come scrive msn.com: Max Fanesi discute il futuro della Sambenedettese in Serie C, sottolineando l'importanza del settore giovanile e delle strutture.

Sambenedettese pronta per la poule scudetto: trasferta decisiva a Forlì

Scrive msn.com: Concedere così tanti giocatori in una gara non sarà semplice, soprattutto perché affronteremo una Sambenedettese forte che ha grande qualità. Mi aspetto una partita aperta ed equilibrata".

Fanesi: "Sambenedettese, tutte con il coltello tra i denti" a Sora per l'inizio

ilrestodelcarlino.it scrive: La Sambenedettese inizia la stagione con una ... Per il consulente della Samb Massimiliano Fanesi la strada per la Samb comincia subito in salita. Domenica il via con la trasferta di Sora.