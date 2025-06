maurizio sarri torna alla lazio igor tudor verso la conferma alla juventus

Maurizio Sarri torna alla Lazio, pronto a riscrivere la storia con nuove energie e ambizioni. Un ritorno che si inserisce in un periodo di rinnovamento nel calcio italiano, dove le panchine calde si scaldano tra sfide emozionanti e aspettative. Dall'altra parte, Igor Tudor sembra conquistare la fiducia della Juventus, proprio mentre il club si prepara al Mondiale per Club. Chi porterà la sua squadra al successo? Scopri di più!

Uno, Sarri, torna su quella panchina che aveva lasciato solo un anno prima per esaurimento del rapporto, evidentemente con le pile ricaricate per rilanciare la Lazio. L’altro, Igor Tudor, è sempre più vicino alla conferma alla guida della Juventus, che si appresta a guidare in un mondiale per club che dista due settimane. Ieri è arrivata l’ufficialità del ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio: "il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza", ha scritto il club sul proprio sito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net