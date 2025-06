Maurizio De Giovanni ha dato il via al terzo Mestre Book Fest

Maurizio De Giovanni ha aperto il sipario sul terzo Mestre Book Fest, un evento che celebra la letteratura in un periodo in cui i libri rivestono un ruolo fondamentale nel nostro benessere. Con opere come "I bastardi di Pizzofalcone" e "Il commissario Ricciardi", l’autore cattura l’immaginazione del pubblico, dimostrando che la narrativa può essere una potente forma di evasione. Non perdere l’occasione di immergerti tra le pagine e scoprire storie che parlano al cuore!

È stato lo scrittore Maurizio De Giovanni, amatissimo dal grande pubblico per "I bastardi di Pizzofalcone", "Il commissario Ricciardi" e "Mina Settembre" a inaugurare la terza edizione del Mestre Book Fest, festa del libro e della letteratura organizzata nella terraferma veneziana, promossa da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Maurizio De Giovanni ha dato il via al terzo Mestre Book Fest

Leggi anche Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale protagonisti di un talk e reading per "Chiostri e Inchiostri" - Sabato 24 maggio alle 18, presso lo Spazio Agorà del Consiglio Regionale della Puglia a Bari, Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale si incontrano in un talk e reading intitolato «Storie sussurrate di commissari, donne invisibili e antichi amori».

Cosa riportano altre fonti

Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale protagonisti di un talk e reading per Chiostri e Inchiostri; Teca del Mediterraneo: Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale emozionano il pubblico nell’Agorà del Consiglio regionale; Pierino e il lupo, all’auditorium la voce è Maurizio De Giovanni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Maurizio De Giovanni ha dato il via al terzo Mestre Book Fest

Segnala veneziatoday.it: È stato lo scrittore Maurizio De Giovanni, amatissimo dal grande pubblico per "I bastardi di Pizzofalcone", "Il commissario Ricciardi" e "Mina Settembre" a inaugurare la terza edizione del Mestre Book ...

“Sara – la donna nell’ombra”: la detective solitaria creata da Maurizio de Giovanni arriva su Netflix

Si legge su msn.com: Protagoniste sono Teresa Saponangelo (Sara) e Claudia Gerini (Teresa), ex agenti a caccia della verità sulla morte del figlio di Sara ...

De Giovanni: "Conte è rimasto a Napoli, sento il suono di fegati che scoppiano"

Da msn.com: Maurizio De Giovanni ha parlato della permanenza sulla panchina partenopea di Antonio Conte dopo la vittoria del quarto storico scudetto.