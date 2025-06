Maturità 2025 meno 15 giorni all’esame Date novità e commissari esterni

Mancano solo 15 giorni all'esame di maturità 2025 e la tensione cresce tra oltre 500mila studenti italiani. Quest'anno, i commissari esterni porteranno una ventata di novità, rendendo la sfida ancora più stimolante. In un contesto in cui l'istruzione è sempre più al centro del dibattito pubblico, la preparazione mentale e emotiva diventa cruciale. La maturità non è solo un esame, è l'inizio di un nuovo capitolo!

Il traguardo si avvicina per oltre 500mila studenti italiani: mancano esattamente 15 giorni all’inizio dell’ esame di maturità 2025. Le prossime due settimane saranno dedicate allo studio intenso e alla preparazione per l’ultima prova del percorso scolastico superiore. L’esame prenderà ufficialmente il via il 18 giugno con la prova di Italiano, seguita dalla seconda prova scritta e, successivamente, dai colloqui orali, prima dell’inizio delle tanto attese vacanze estive. Una data particolarmente attesa è quella relativa alla pubblicazione dei nomi dei commissari esterni. Secondo quanto riportato dal portale Orizzontescuola, l’annuncio è previsto per domani, 4 giugno, con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche Esame di maturità 2025, manca meno di un mese: cosa sapere - Mancano meno di un mese all’esame di maturità 2025, con la prima prova di italiano il 18 giugno. Dopo la prima giornata, si continua il 19, prima delle pause per gli orali, che inizieranno dal 23 giugno.