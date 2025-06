Maturità 2025 indicazioni su consegna e custodia dei plichi cartacei NOTA

In vista della Maturità 2025, le scuole devono prepararsi per la gestione dei plichi cartacei delle prove scritte. Nonostante il mondo digitale avanzi, alcune prove richiedono un approccio tradizionale. Questo passaggio evidenzia come l'istruzione continui a cercare un equilibrio tra innovazione e tradizione. Rimanere aggiornati su queste indicazioni è fondamentale per garantire un'esperienza serena agli studenti che affrontano un momento cruciale della loro vita.

I testi delle prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono trasmessi alle scuole attraverso il consueto sistema digitale, noto come plico telematico. Per alcune tipologie di prove è necessaria una diversa modalità di invio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

