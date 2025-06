Matteo Richetti | Referendum strumentalizzati Meloni e La Russa irresponsabili Voterò ma serve vera riforma

In vista del referendum dell'8-9 giugno, Matteo Richetti lancia un appello che scuote le acque: “Voterò, ma serve una vera riforma”. In un clima di strumentalizzazione da parte di alcuni leader politici, emerge un tema cruciale: come garantire la legittimità e l'efficacia degli strumenti democratici. Un'occasione imperdibile per riflettere sul futuro della partecipazione politica in Italia. La vera domanda è: siamo pronti a riscrivere le regole del gioco?

Usati, abusati, strumentalizzati: l'istituto del referendum torna ad agitare la politica italiana in vista delle urne del prossimo 8-9 giugno tra accuse di opportunismo e inviti all’astensione. Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, rompe gli schemi e chiede una riforma urgente ma. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Matteo Richetti: "Referendum strumentalizzati, Meloni e La Russa irresponsabili. Voterò ma serve vera riforma"

Leggi anche Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni - Domani a Ravenna, Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, scende in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” e il candidato sindaco Alessandro Barattoni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Referendum, Boschi e Richetti alla Leopolda proiettano video di Travaglio, Di Maio e D’Alema: “Ecco le bufale sulla riforma”

Riporta ilfattoquotidiano.it: Le presunte bufale che circolano sulla riforma della Costituzione, selezionate dai renziani e smontate da Maria Elena Boschi e Matteo Richetti ... procedura per i referendum popolari e dell ...

Le accuse contro Matteo Richetti

Scrive ilpost.it: Da giovedì il senatore Matteo Richetti – presidente del partito Azione, di cui è fondatore e leader Carlo Calenda – è al centro di un caso di accuse di molestie sessuali che sta avendo ...

MATTEO RICHETTI COLTO DA MALORE ALLA CAMERA/ “Sto meglio, un anno con troppi impegni”

ilsussidiario.net scrive: Matteo Richetti si è ripreso dopo il malore accusato alla Camera ieri pomeriggio: il capogruppo di Azione-Italia viva è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, dove è stato sottoposto a ...