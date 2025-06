Matteo Berrettini guadagna posizioni nel ranking ATP senza giocare! Gli effetti del Roland Garros e la nuova classifica

Matteo Berrettini guadagna posizioni nel ranking ATP senza nemmeno scendere in campo. Una mossa strategica che riflette la crescente importanza della salute nel tennis moderno. Con il suo focus sul recupero, il campione italiano si prepara a brillare a Wimbledon, dove sogna di rivivere le emozioni di quattro anni fa. La sua storia è un esempio di resilienza, dimostrando che a volte, fermarsi è la chiave per tornare più forti.

Matteo Berrettini ha deciso di non disputare il Roland Garros a causa di un problema fisico e di concentrarsi attivamente sul pieno recupero in vista di Wimbledon, terzo Slam della stagione in cui spera di ritrovare il gioco dei giorni migliori e di riassaporare quelle sensazioni che quattro anni fa gli permisero di raggiungere l’atto conclusivo sulla mitica erba londinese. Il romano non gioca dallo scorso 12 maggio, quando alzò bandiera banco nel corso del secondo set dei sedicesimi di finale agli Internazionali d’Italia. In occasione della sfida con il norvegese Casper Ruud a Roma il 29enne aveva perso il primo parziale per 7-5 e nel secondo si trovava sotto di un break, decidendo di ritirarsi per un problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it