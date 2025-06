Matilde e Mia chi sono le figlie di Bianca Balti

Bianca Balti, icona della moda italiana, sta per festeggiare un traguardo importante: il diciottesimo compleanno di Matilde, la sua primogenita. Figlia di un amore con Christian Lucidi, Matilde rappresenta una nuova generazione di giovani influencer pronte a conquistare il mondo. E non dimentichiamo Mia, nata dalla storia con Matthew McRae. Con il crescente interesse verso le nuove famiglie e l'influenza dei social, le figlie di Bianca potrebbero diventare le star del futuro!

Bianca Balti ha avuto due figlie dai suoi ex mariti, Matilde Lucidi, nata nel 2007 dalla relazione con Christian Lucidi e Mia McRae, nata nel 2015 dal matrimonio con Matthew McRae. Chi sono le figlie di Bianca Balti. Matilde Lucidi, che tra due giorni compirà 18 anni, è figlia della modella e del fotografo di moda Christian Lucidi, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010. Dopo sette anni trascorsi con il padre a Parigi, la ragazza si è trasferita dalla madre a Los Angeles. A soli sei anni Matilde aveva chiesto di vivere con il genitore, stanca della vita che conduceva Balti. Ospite del podcast One More Time, la modella aveva raccontato di essere riuscita a ricostruire un bel rapporto con la sua primogenita: “Mi ha fatto tanto male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Matilde e Mia, chi sono le figlie di Bianca Balti

