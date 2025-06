Matierno i bambini firmano due murales per la pace e i diritti | arte e colori contro la guerra

A Matierno, un quartiere di Salerno, i bambini hanno dato vita a due vibranti murales dedicati alla pace e ai diritti, dimostrando che l'arte può essere un potente strumento contro la guerra. Questo progetto, sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali, non è solo un inno alla creatività, ma anche un segnale forte di speranza in un periodo in cui il mondo ha bisogno di unità. I giovani artisti ci mostrano che il futuro è nelle loro mani!