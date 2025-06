Matias Soulé e la sorpresa strappalacrime ai genitori Prima l’incredulità poi gli abbracci con il calciatore romanista | cosa gli ha regalato – Il video

Matias Soulé ha lasciato tutti senza parole: il giovane calciatore della Roma ha sorpreso i genitori con un dono inaspettato, una villa a Mar del Plata. La loro incredulità si trasforma in lacrime di gioia, in un momento che celebra non solo il successo sportivo, ma anche i legami familiari. In tempi in cui i valori autentici sembrano affievolirsi, gesti come questo ricordano l'importanza delle radici e dell'amore. Una storia che scalda il cuore!