Matera Fiction da domani al via la terza edizione

La magia del cinema torna a Matera! Da domani, la terza edizione di Matera Fiction accoglierà volti noti come F. Murray Abraham, Jerry Calà e Nino Frassica. Un’occasione imperdibile non solo per gli amanti della settima arte, ma anche per scoprire un luogo che ha fatto da sfondo a molte produzioni internazionali. La master class di David Cronenberg ha già acceso i riflettori: cosa ci riserverà questa edizione? Non perdertelo!

MATERA FICTION 4 – 8 giugno DA DOMANI AL VIA LA TERZA EDIZIONE CON F.MURRAY ABRAHAM, JERRY CALA', NINO FRASSICA E TANTI ALTRI Dopo la preapertura del 30 maggio con la master class del celebre regista canadese David Cronenberg, che ha presentato il suo nuovo film The Shrouds – Segreti sepolti in concorso al Festival di Cannes 2024, con Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt, entra nel vivo la terza edizione del MATERA FICTION, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV. Da domani all'8 giugno, il festival offrirà un'esperienza unica, con la partecipazione di grandi nomi del settore e una programmazione ricca di sorprese.

