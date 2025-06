Masterclass di chiatarra folk al Museo di Gesso iscrizioni entro il 15 giugno

Scopri il suono autentico della tradizione! La Masterclass di Chitarra Folk con il Maestro Micki Piperno è l’occasione perfetta per immergersi nella musica popolare, un trend che riporta alle origini e celebra la cultura locale. Iscriviti entro il 15 giugno e preparati a creare armonie indimenticabili nel magico contesto del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani. Non perdere questa opportunità per diventare parte di una storia sonora unica!

Aperte le iscrizioni alla Masterclass di Chitarra Folk, tenuta dal Maestro Micki Piperno, chitarrista, concertista docente di fama internazionale che si terrà a Messina presso il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, nel suggestivo Villaggio Gesso dall'11 al 13 luglio 2025. Durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Masterclass di chiatarra folk al Museo di Gesso, iscrizioni entro il 15 giugno

